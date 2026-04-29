北斗晶、両親は「もう何も食べに行けない」 外食に行けない理由明かし訴え「できれば残してあげて」
元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、28日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（毎週月〜金 後5：00）に生出演。両親は「もう何も食べに行けない」と明かし、理由を説明した。
【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット ※2枚目
番組では、純喫茶の店がモバイルオーダーを導入したというインターネット記事を取り上げた。これについてコメントを求められた北斗は自身もモバイルオーダーのシステムが苦手な方だといい、「使いこなさないと何も食べられないなっていうのも思うし、買ったりするのもそうだし。時代について行かなきゃとは思うんだけど」と話した。
続けて両親にまつわるエピソードも紹介。多めに作りすぎたというスープを実家に届けたところ、両親はお昼を「漬物だけで食べちゃおう」と話していたという。「外に食べに行けば」と勧めると、両親は「もう何も食べに行けない」と答えたという。
その背景にはモバイルオーダーがあるようで、父親は携帯電話を持っておらず、母親も高齢者が簡単に使えるスマホだという。北斗は「（スマホが）ない人もいるから、できれば注文制度みたいなのも残してあげてほしいなと思うよね」と訴えていた。
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番組では、純喫茶の店がモバイルオーダーを導入したというインターネット記事を取り上げた。これについてコメントを求められた北斗は自身もモバイルオーダーのシステムが苦手な方だといい、「使いこなさないと何も食べられないなっていうのも思うし、買ったりするのもそうだし。時代について行かなきゃとは思うんだけど」と話した。
その背景にはモバイルオーダーがあるようで、父親は携帯電話を持っておらず、母親も高齢者が簡単に使えるスマホだという。北斗は「（スマホが）ない人もいるから、できれば注文制度みたいなのも残してあげてほしいなと思うよね」と訴えていた。