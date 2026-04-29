ウクライナ侵略を巡って言論統制が強まるロシアで、書籍出版に対する規制が強化されている。

重点的な規制対象となっているのが、ＬＧＢＴＱ（性的少数者）と、欧米から支援を受ける「外国の代理人」として政権が監視対象とする団体・個人の書籍だ。西側の価値観の流入を警戒するプーチン政権は、「敵」を作り出すことで国内の団結を促す構えだ。

自己規制も

モスクワ市内の書店チェーンでは現在、ＬＧＢＴＱに関する書籍が軒並み姿を消している。店員らによると、以前は当該部分を黒塗りにして販売されていたが、当局の摘発を懸念する出版社からの要請で撤去したという。店員の一人は「棚から外した書籍は数え切れない。この１年で撤去した量は増えた」と話した。

書籍出版への圧力はウクライナ侵略が始まった２０２２年頃に強まった。侵略に反対する声を抑え込むためとみられていたが、昨年に入りギアが一段と上がった。

その象徴が、同性愛を描き２５万部以上売れた青春小説の出版を巡る当局の捜査だ。昨年５月に小規模な出版社の従業員ら３人が「過激派の活動を行った」として起訴され、自宅軟禁に置かれた。出版社は今年１月に閉鎖。４月には、親会社で国内大手出版社「エクスモ」の社長や幹部までも一時拘束された。捜査は今後も続くとみられる。

政権はロシアの「伝統的価値観」に反するとみなし、ＬＧＢＴＱを描写した書籍の販売について罰金を科してきたが、出版社にとって活動の余地はさらに小さくなった。

ＬＧＢＴＱと並んで政権が敵視するのが、「外国の代理人」に指定された人権団体や調査団体だ。こうした団体や関係者が関わる書籍の販売についても昨年９月、「罰金の対象となる可能性が高い」と業界の全国組織が警告した。販売する書店も罰を受ける対象となり、自己規制の動きも広がった。

「抵抗運動」

露国内では放送やインターネットを巡り、言論統制が強化されてきた。政治学者でサンクトペテルブルク政治財団のミハイル・ビノグラドフ理事長は「比較的影響力の小さい書籍で進む規制は、当局が政権の望む統制を『あらゆる分野で行う』との姿勢を見せつける狙いだ」と話す。

国内では、書籍が撤去される前に「禁書」を買い集め、保存や配布を行う「書籍の抵抗運動」の動きも出ているという。

露紙ベドモスチは今月、「外国の代理人」などの関連法に基づき規制が進めば、国内の図書館は「所蔵資料の５０％以上を撤去するリスクにさらされる」との見方を報じた。露最大手の出版グループのトップは今月、担当省庁に対し「教育活動においても重大な問題を引き起こす」として、図書館からの書籍撤去に踏み切らないように訴えた。