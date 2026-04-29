お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が29日、MCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。体調不良のため当面の間の休養を発表した、相方・日村勇紀（53）について言及した。

「まるごとランキング」で日村のニュースを神妙な顔で見守った設楽。話を振られ、「そうなんですよね、ご心配をおかけしていますけど、日村さん、ちょっと“体調良くないな”“調子悪いな”なんていうのは聞いていたんですけど、病院行って、お医者さんに診てもらったら、“ちょっと1回がっつり休んだほうがいいんじゃないかってことになりましてこういう発表になったんですけど」と状況を説明。「我々ね、体が資本なんで、ここはがっつり休んで、ゆっくりと体調を整えてもらってまた仕事しましょう、っていうことになったそうです」とした。

「でもこういうことになるから、かなりいろんな方に連絡いただいて。芸人仲間とか、普段お仕事している皆さんとかも“何かあったら声かけてください”みたいな、温かい声を頂戴しています」としたうえで「日村さんにもゆっくりと、今もう休んで。体の回復に向けて、ゆっくり休んでください、ってのは伝えましたけど」と気遣った。

日村は28日に体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで発表した。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。関係者は取材に「休養の期間は設けずに回復を優先させる方針と聞いている」と明かした。

日村はTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」の出演を17日深夜の放送から2週連続で見合わせた。相方の設楽は24日の放送で「たいしたことないけど、熱が出ちゃって」などと状況を説明していた。

ピンで3本、コンビで9本持つレギュラー番組が週7日、毎日放送されている超売れっ子。温厚で親しみやすい人柄で人気を博している。