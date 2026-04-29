若槻千夏「橋本環奈ちゃんと同じ衝撃」 22歳のAKB48新センターを大絶賛「全映像かわいい」

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

4月28日（火）に放送された同番組では、若槻がゲストに登場したAKB48の“新センター”を大絶賛する場面があった。

【映像】若槻千夏、22歳の現役AKB48センターを大絶賛「橋本環奈ちゃんと同じ衝撃」

今回のゲストは、AKB48の“いともも”こと伊藤百花（22歳）。

67thシングル『名残り桜』で初センターに抜擢され、テレビ番組でパフォーマンスしたところ「ビジュが強すぎ」と10代を中心にSNSで大バズリ。「令和の国宝級アイドル」として話題になっている。

登場早々から若槻は「かわいい！顔ちっちゃ！」「スタイルも抜群」と伊藤を褒めちぎると、たまたま収録前にしていたという指原莉乃とのLINEのやりとりを語り出す。

若槻が「『（伊藤に関する）何かさっしー情報ください』って聞いたら、『いとももはスタイルがよくて、顔がめっちゃよくて、性格がめっちゃいいです』って来た」と明かすと、伊藤は若槻も驚くほどの大声で「えー！」と歓喜した。

伊藤にとって指原はグループの大先輩であると同時に、活躍を“見ていた世代”だったそう。

伊藤から「それこそ『恋するフォーチュンクッキー』を小学校のときに体育の授業で踊っていました」と明かされると、若槻は「辛いだろうな、さっしー」と爆笑した。

そんな伊藤は、3歳から中学2年生までバレエをやっており、幼少期からの完成されたかわいさがVTRで紹介されると、またも若槻は「全映像かわいかったね」と大絶賛する。

さらに、今回の初対面した印象を「見た瞬間の衝撃が橋本環奈ちゃんの感じと一緒なんです」と付け足すと、伊藤は「え〜！」と野太い声で反応。

これには先ほどまで絶賛していた若槻も、「このリアクションはかわいいの？」と困惑する事態となっていた。