共働きで子育てしていて時間がない！家が散らかっていて夫婦げんかが絶えない……。まさに家庭の大ピンチですが、どうしたら解決できるのでしょうか？間取り図と写真を紹介しながら、忙しくても無理なく整う、住まいづくりと片づけのヒントを紹介します。（一級建築士／模様替えアドバイザー 志鎌のり子）

散らかる家の共通点とは？

ヒントは「帰宅後の流れ」

「何度言っても、夫が片づけてくれないんです……」

都内に住むAさん（40代・会社員）は、そうため息をつきます。

夫婦と小学生の姉妹の4人家族。仕事から帰ってきた夫はカバンをリビングに置き、上着をソファにかけ、郵便物をダイニングテーブルの上にばらまいて、「あとで片づけるから」のひとこと。

そう言ったまま、その“あと”は来ません。気づけばリビングは書類やランドセル、上着であふれ、足の踏み場もない状態に。

「どうしてこんなに片づけないの？」「性格の問題なの？」

夫婦は口げんかすることもしばしばだそうです。

一級建築士／模様替えアドバイザーとして多くの家庭を見てきた私は、ある共通点に気づきました。散らかる家には、必ず“同じ行動パターン”があります。そしてその原因は、住人の性格ではなく「間取り」と「収納の配置」だということです。

Aさん宅の間取りと帰宅後の動きを図にすると、次のようになります。

本来であれば、帰宅→カバンを置く→上着をかける→部屋着に着替える→洗面室で手洗い→リビングダイニングへ、が理想です。しかし、夫や子どもたちの帰宅後の動きは、帰宅→洗面室で手洗い→リビングダイニングへ直行→となっていました。

そのため、カバン（子のランドセル含む）や上着、仕事の道具や郵便物などを持ったままリビングに入ります。そしてそれらはダイニングテーブルやソファ、床に「とりあえず」置かれます。その結果、リビングは次第にモノであふれていきます。

散らかる家では、帰宅後の行動がほぼ同じパターンです。では、なぜ人はこうした行動を取るのでしょうか？

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