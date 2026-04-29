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隅々まで洗いましょう。

毎日使うメガネ。レンズの汚れは結構気になるので、メガネ専用クロスなどでこまめに拭いていることでしょう。

しかし、それだけでは不十分。レンズはもちろん、フレームも結構汚れているものです。これらは、ただ拭くだけではダメ。

そこで、手軽にメガネをきれいにする方法を教えます。こちら！

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「メガネのシャンプー除菌EX」です。

メガネ専用シャンプーで丸洗い

こちらは、メガネ専用シャンプー。泡状になっており、レンズからフレームまで丸洗いすることができます。

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使い方は簡単。レンズやフレームにシュシュッと吹きかけて、指で優しくモミモミ。そして、水やぬるま湯で洗い流すだけ。あとはクロスで水分を拭き取れば完了です。

これだけで、皮脂汚れがスッキリ。レンズもピカピカになりますし、フレームもサッパリします。これで、わざわざメガネ屋さんの店頭にある超音波洗浄機まで行く必要がなくなります。

お値段もお手頃ですし、ひとつ常備しておきたい一品です。

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