『バーン！』猫に指鉄砲で撃つふりをしてみた飼い主さん。すると、猫ちゃんはちょっと意外なタイミングでリアクションを見せてくれたそうです。なんとも愛らしい瞬間を捉えた動画は、Xで29万表示、1万いいねを記録。「よーくよーく考えたから、大正解！」「ナデナデしたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫に指で『バーン』と撃つふりをした結果→ワンテンポ遅れて……まさかの『名演技』】

猫に指で『バーン！』としてみたら

Xアカウント『イヴ サイベリアン』に登場するのは、猫のイヴくん。

ある日のこと、飼い主さんはイヴくんに、指鉄砲で『バーン！』と撃つふりをしてみたそうです。

イヴくんは、その指先をしばらく見つめたまま、じっと固まって動かなかったそう。ところが…

無反応かと思われるような“間”をおいて、ゆっくりと体を横たえたのだとか。

「…あ、撃たれた？撃たれたのか…よっこいしょｺﾃﾝ」と添えられた飼い主さんのアテレコにも、ぴったりと重なるワンシーンです。

倒れながら、まるで「これでいいの？」と確認するような仕草をみせたイヴくん。健気なかわいさに思わずキュンとしてしまうと共に、リアクションの絶妙な“間”にも驚かされてしまいました。

絶妙な“間”に反響！リアクションに注目集まる

イヴくんの愛らしいリアクションは、多くの人をクスっと笑わせると同時に、その“間”の絶妙さにも注目が集まったようです。投稿には「これやると人間喜ぶんだよな」「はいはいやりますよ、やればいいんでしょ」というアテレコ系の声や「時間差で撃たれて倒れるとは、演技派ですねー♡」「長い間がいいなぁー」という感心の声も寄せられていました。

見事なタイミングで「撃たれたにゃ～」を演じてくれたイヴくん。おもちゃを投げたときにも、飼い主さんの呼びかけに応じるような仕草を見せることがあるそうで、日頃からの飼い主さんとの信頼関係が伺えます。

そんなイヴくんと飼い主さん家族との日々の暮らしは、Xアカウント『イヴ サイベリアン』で発信中。ご家族に赤ちゃんが誕生し、お兄ちゃんとなったイヴくんの様子も見ることができます。

飼い主さん、イヴくん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「イヴ サイベリアン」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。