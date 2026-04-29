THEポッシボー時代の（左から）橋本愛奈、岡田ロビン翔子、後藤夕貴、諸塚香奈美＝2007年11月撮影

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　つんく♂プロデュースのアイドル「THEポッシボー」としてデビューし、改名後、2018年に解散した「チャオ ベッラ チンクエッティ」のメンバーが再会を報告した。

【写真】結婚披露宴で再集結！めでたすぎるッ

　メンバーだった岡田ロビン翔子(33)が28日、自身のインスタグラムに、やはりメンバーだった橋本愛奈(33)の結婚披露宴に出席したことを報告。同じく元メンバーの後藤夕貴(33)、諸塚香奈実(36)も出席しており、解散時のメンバー4人が勢ぞろいした形となった。後藤、諸塚、橋本もそれぞれインスタのストーリーズで報告している。

　参列者である岡田、後藤、諸塚は衣装についても相談していたようで、同じようなうぐいす色の着物姿だった。岡田はインスタで「愛でいっぱいな日　久々に着物を着ました　本当におめでとう♡可愛すぎる花嫁」と愛たっぷりに祝福した。諸塚も「こんなに幸せな日はありません　この日を待ってました　本当におめでとう　世界一可愛い花嫁だったよ」、後藤も「幸せいっぱい」と花嫁以上に喜んでいた。

　橋本は2023年8月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産した。

（よろず～ニュース編集部）