プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が29日までに自身のインスタグラムを更新。“美デコルテ”際立つトップス姿のオフショットを披露した。

「大好きなひつまぶし久々だった日。オープンウィーク、何日かお家で過ごせて幸せでした やっぱり名古屋が好きだなぁぁあぁ」とつづり、“美デコルテ”際立つトップス姿で、出身地の名古屋名物・ひつまぶしに舌鼓を打っている写真などをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵で可愛い」「モデルみたいにかわいいなぁ」「可愛いが過ぎます！」「素敵なコーデ」「サービスしすぎです」「名古屋メシパワーで千葉頑張れ！」などの声が寄せられている。

金田は、昨季はメルセデス・ランキング96位でシード復活はならなかったが、QTファイナルを26位で通過し、今季前半戦(第1回リランキングまで)の出場権を獲得。国内開幕戦のダイキン・オーキッド・レディースで9位タイ、2戦目のVポイント×SMBCレディースで14位タイに入るなど、ここまで6試合に出場し4試合で予選を通過している。メルセデス・ランキングは現在30位、暫定リランキングは7位につけ、今週は「NTTドコモビジネスレディス」（千葉県市原市・浜野GC）に参戦する。