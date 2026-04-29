レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。バスルーム“脱ぎ脱ぎ”ショットを公開した。

「一緒にお風呂入るー？」とつづり、バスルーム前でのグレーのタンクトップの裾に手をかけているショットなどをアップ。

ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「腹筋女子」「腹筋トレーニング」「くびれ作り」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ可愛すぎ」「素晴らしい！」「華奢な背中を洗ってあげたい」「毎日素敵すぎます」「細マッチョ良いですね」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。