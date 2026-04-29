ドッグランで収穫した立派な『長い木』をお家に持って帰りたいと主張するサモエドさん。しかし、飼い主さんはもちろん阻止したくて…攻防戦の一部始終が話題になっているのです。

まるで小さな子どものような主張と微笑ましい光景は記事執筆時点で148万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『長い木を持ち帰りたい大型犬』VS『阻止したい飼い主』微笑ましい攻防戦】

『長い木を持ち帰りたい大型犬』VS『阻止したい飼い主』

Xアカウント『@snowski1008』に投稿されたのは、ドッグランで繰り広げられた微笑ましい攻防戦の一部始終。

この日、サモエド「スキー（SKI）」くんはドッグランに出かけ、立派でカッコいい『木』を収穫したのだそう。

微笑ましい攻防戦に爆笑と絶賛の声

もちろん、スキーくんは自慢の木をお家に持って帰りたいと主張。飼い主さんと真っ向から対立することになってしまったといいます。

ドッグランから帰る時間になり、飼い主さんが開けてくれた出口から出ようとするスキーくん。その口元には立派な木がくわえられており、飼い主さんは『それを置かないと出られないよ』と交渉した模様。

とはいえ、せっかくの大収穫。どうしても持ち帰りたいスキーくんは強行突破を試みるも、意に反して立派な木は扉に突っかかり、その行く手を阻んでしまうことに。何度試してみても、通れそうにもなく…。

一度来た道を戻ってみたり、角度を変えてみたり。あの手この手で抵抗してみるスキーくん、対して立派な木を持ち帰るまいと抵抗する飼い主さん。

約1分間程の攻防の結果…飼い主さんに軍配があがることとなったようです。

『さよなら…ぼくはかえります』なんて映画のワンシーンのように木をポトンと地面に置いて、その場を去ることとなったというスキーくん。

まるで小さな子どもが駄々をこねるかのような、微笑ましい攻防戦を見せてくれたスキーくんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「良い感じの棒に惹かれるのは少年とワンコの業」「せっかくの収穫だから…」「最高に可愛い」「飼い主さんとの駆け引き最高にかわいいー！」「一生懸命な表情が良い」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

仲良し大型犬兄弟の微笑ましい日常

2016年10月8日生まれのスキーくんは、心優しく甘えん坊な男の子。1歳になったばかりのサモエド×ハスキーの「パウ（POW）」くんという弟の存在もあり、その日常は賑やかで尊いもの。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすスキーくん、パウくんの日常は大型犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@snowski1008」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。