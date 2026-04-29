春は、海の生き物にとっても「出会いの季節」だ。冬から春にかけて魚たちが産卵の時期を迎え、能登の海にはさまざまな生き物が生まれる。

石川県七尾市能登島の「のとじま水族館」では、ゴールデンウィークに合わせた水槽のリニューアルオープンに向けて、春の魚を懸命に調達している。

のとじま水族館、GWにリニューアルオープンへ

のとじま水族館は、石川県が誇る唯一の水族館で、およそ350種・2万5000点の生き物を展示している。能登の海の豊かさを驚きと感動とともに伝えてきたこの施設は、改修工事を終えた水槽をゴールデンウィーク期間に合わせリニューアルオープンする予定となっている。

リニューアルオープンに向けて改修工事が進むのとじま水族館。新たな展示に向けた魚の調達が急ピッチで行われている。

そんななか、のとじま水族館はMRO北陸放送で放送中「絶好調W」のスタッフに「魚がほしい」と依頼を寄せてきた。

飼育員が語った「難易度マックス」のターゲット

飼育歴13年の平田尚弥さんは、「ゴールデンウィークのリニューアルに向けて、今まさに魚を集めているところ」と語る。

ほしい魚はというと、クロマグロ、マダイ、コウイカ、コンペイトウなど、春の時期に能登の海で獲れるものが主だ。

平田さんが「実は1番気になっている」と語るのが、深海魚、リュウグウノツカイだった。

のとじま水族館・平田尚弥さん「（獲るのは）難易度はマックス、マックスですね」

リュウグウノツカイは、銀色の細長い体に赤いヒレを持つ深海魚で、大きいものでは体長が10メートルを超える。

その神秘的な姿から「竜宮の使い」という名が付いた。のとじま水族館では3年前に展示したことがあるが、現在は0匹。深海魚コーナーの目玉として、ぜひ迎えたいという。

水族館の魚は漁師からの“買い付け”も

水族館が展示する魚の仕入れだが、実は地元の漁師から調達しているという。

食べられない魚など、漁では市場で販売できない生き物も一緒に獲れる。こうした生き物を水族館が買い付けているのだという。なお、能登半島地震の影響で水族館の魚は一時的に減少したが、現在は徐々に回復しつつある。

午前1時、夜の能登沖へ出航

午前1時、ライフジャケット姿で出航を前にする漁師と野村拓矢ディレクター。夜の能登沖での定置網漁に向かう。

のとじま水族館の近くにある郴目（えのめ）漁港から出航するのは、第十一きよ丸の三代目船長、木戸涼太さん。漁場は港からおよそ4キロの場所に設置された定置網だ。

出航は午前1時。暗闇の中、取材クルーと船は漁場へと向かった。

リュウグウノツカイについて地元の漁師に聞くと、「見たことはあります。でも、3年に1回くらいです」という答えが返ってきた。

出航から15分、浮きが見え始め、定置網漁がスタートした。

定置網に何が入っていた？ 春の海が生んだ驚きの収獲

定置網漁は、海の中に巨大な網を仕掛け、魚が集まったタイミングで一気に引き上げる漁法で、今回の網は水深40メートルに設置されている。冬から春にかけて産卵のために浅瀬に上がってくる深海魚が獲れることもあるという。

夜の定置網の中に浮かぶ鮮やかなピンク色のマダイ。春に獲れるマダイは「桜鯛」とも呼ばれる旬の魚だ。

最初に見つかったのは、まさかのミズクラゲ。船に乗船した水族館スタッフは「クラゲ担当からすると、水クラゲは喉から手が出るほどほしい」と大喜び。

また、ミズクラゲはオスとメスを外見で見分けられる珍しい生き物で、付け根の口の形がプラス型ならオス、バラの花びらのような形ならメスだという。

引き上げ開始から20分が経過、ついに大量の魚影が現れた。

大量の“マイワシ”がかかる リュウグウノツカイは…？

網の中はマイワシで埋め尽くされていた。その後、鮮やかなピンク色のマダイを発見し、さらにコウイカも。コウイカは「スミイカ」とも呼ばれ、大量のスミを吐くことで知られる底生のイカだ。

漁開始から40分で、マダイ・コウイカ・マイワシの3種類を獲得することに成功した。

しかし、残念ながらリュウグウノツカイの姿は網の中になかった。

イワシが大量発生、その背景に温暖化の影

近年、日本海側では冬から春にかけてマイワシが豊漁となっており、能登沖でも大量発生が続いている。担当者によると、地球温暖化の影響で魚の生息域が変化し、本来この時期に獲れるはずのタイやサワラが獲れにくくなってきているという。

今回の漁でも、最初から最後までマイワシが圧倒的な量を占め、「イワシのビッグウェーブ」とも形容できるほどだった。

一方、のとじま水族館のメインコンテンツの一つに「イワシのビッグウェーブ」がある。

これはおよそ1万匹のイワシが集団で行動する展示で、今回調達したマイワシもその一翼を担うことになる。

最後の希望「宝箱」と元副館長・池口さんの存在

定置網漁が終了した後も、野村ディレクターはリュウグウノツカイを諦めなかった。次の希望として向かったのは、のとじま水族館に魚を届ける協力者、池口新一郎さんのもとだ。

港でカゴに入った「おさかな宝箱」を覗き込む池口さんと野村ディレクター。漁師が譲ってくれた珍しい生き物が入っていることもある。

元のとじま水族館副館長の池口さんは、漁港で仕分けの仕事をしながら、漁で獲れた珍しい魚を漁師から譲り受け、水族館や全国の研究機関に届ける活動を続けている。

漁師が水族館に譲ってくれる魚は、朝のうちにカゴの中に入れられており、それをスタッフが見回りの際に回収する仕組みだ。この「宝箱」の中には何が入っているか分からない。

今回のカゴの中には、エイの仲間のコモンカスベ、ヤドカリ、さらにはそのヤドカリに共生するヤドカリイソギンチャク、そしてアカヒトデなどが入っていた。ヤドカリとヤドカリイソギンチャクは「相利共生」の関係にあり、互いに助け合って生きているという。

しかし、池口さんとともに2時間かけて仕分け作業を続けたものの、リュウグウノツカイの姿はなかった。

「海は未知数」――搬入作業の先に見えた感動

港で回収した生き物は水族館の裏口から搬入され、まず「予備水槽」と呼ばれる水槽に入れられる。いきなり展示水槽に移すのではなく、まず環境に慣れさせ、エサを食べるようになってから展示するという。

アカヒトデだけは、回収したその日に展示水槽へと移された。

野村拓矢ディレクター「漁から展示まで、ずっと追いかけることができた。なんか感動です」

のとじま水族館・平田尚弥さん 「ほんとに大げさでもなんでもないんですけども、漁師さんとか池口さんとかいないと、のとじま水族館はほんとに成り立ちません。日頃から感謝しております」

今回ゲットできた生き物と、GWの見どころ

今回の取材を通じてのとじま水族館が調達できた生き物は、マイワシ、マダイ、コウイカ、ミズクラゲ、コモンカスベ（エイの仲間）、ヤドカリ・イソギンチャク（相利共生の関係）、アカヒトデだった。

目標だったリュウグウノツカイの獲得はならなかったが、 魚たちは、GWのリニューアルオープンに合わせてのとじま水族館に展示される予定だ。