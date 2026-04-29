◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、打者としては本拠地・マーリンズ戦のスタメンから外れた。投手としては、今季５度目の先発マウンドで、３勝目を期す。「１番・ＤＨ」にはラッシングが入った。チームは前夜に劇的な逆転サヨナラ勝ちを収め、３連勝中と絶好調だ。

試合前にはロバーツ監督が会見し、大谷の投手専念起用については「みんなにとってかなりきつい日程だったと思う。それに加えて、翔平が日々こなしているすべてのことを考慮に入れる必要がある」と説明。その上で「明日（日本時間３０日）にはまた打線に戻ることも分かっている。これは少しバランスを取るというか、両面をうまく考える機会でもある。打撃の準備が減り、相手投手の分析も不要になる。彼にとっては半日分くらい楽になる感じだ。ただ、常態化するとは限らない」と話した。

大谷は前回２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦では最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）で、６回５安打７奪三振、無失点の好投を見せたが、白星とはならず。大谷は「全体的に調子はよかったと思う。いいペースできていたので７回まで行ければベストだったのかなと思う。今日は０―０だったので、球数よりも１点をやらないことの方が重要だった」と振り返っていた。

今季は試合前時点で４試合に登板し、２勝０敗、投球回数は２４イニングで防御率は０・３８と圧巻の成績を残している。サイヤング賞も狙う今季。指揮官は「一番大事なのは彼にとって何がベストかだと思う。シーズンはまだ長い。とにかく健康でフレッシュな状態を保つことが大事なんだ。１日だけでも打撃準備をせず投球に集中できれば、その登板にはプラスになるはずだ」と期待を込めた。