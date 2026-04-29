【ひらがなクイズ】解けたらさっぱり！ 共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは特別な衣装
言葉のつながりに注目して、共通する響きを見つけ出すひらがなクイズです。
今回は、文明を支える強靭な材料、表現の世界で欠かせない装束、そして私たちの暮らしを便利にする身近な素材をピックアップしました。足りない2文字を丁寧にイメージしてみてください。頭をすっきりと整えながら、正解を導き出しましょう。
□□ーる
こ□□ゅーむ
ぷら□□っく
ヒント：熱を加えることで自由に加工できる、軽くて丈夫な人工素材の総称を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すち」を入れると、次のようになります。
すちーる（スチール）
こすちゅーむ（コスチューム）
ぷらすちっく（プラスチック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、文明を支える強靭な合金、役柄を象徴する装束、そして現代生活に欠かせない便利な素材という組み合わせでした。普段は意識せずに発音している単語を、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、文明を支える強靭な材料、表現の世界で欠かせない装束、そして私たちの暮らしを便利にする身近な素材をピックアップしました。足りない2文字を丁寧にイメージしてみてください。頭をすっきりと整えながら、正解を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
こ□□ゅーむ
ぷら□□っく
ヒント：熱を加えることで自由に加工できる、軽くて丈夫な人工素材の総称を思い浮かべてみてください。
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正解：すち正解は「すち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すち」を入れると、次のようになります。
すちーる（スチール）
こすちゅーむ（コスチューム）
ぷらすちっく（プラスチック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、文明を支える強靭な合金、役柄を象徴する装束、そして現代生活に欠かせない便利な素材という組み合わせでした。普段は意識せずに発音している単語を、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)