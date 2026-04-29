反射的に画面を見るのは脳が「報酬」に飢えている証拠？ スマホ依存ループから抜け出す3つのルール【感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング】

心に余裕がないのは「入力（ インプット）」が多すぎるから

ちょっとした時間にもスマホを取り出し、SNSをチェックするのが習慣になっていませんか。

「入力（インプット）」の多い生活が続くと、知らず知らずのうちに、心に闇や影を溜めていることも。

その存在に気づき、外に出すことが大切なあなたの心を守ります。

スマホと自分の間に境界線を引く

どんな場所にいても、ふとした瞬間に私たちを「外側の世界」へと引き戻してしまう強力な存在がスマホです。

スマホは今や生活に欠かせないインフラであり、世界とつながる魔法の扉ですが、それが 24 時間 365 日開きっぱなしだとしたらどうでしょうか。あなたの脳と心には、「望まない情報」という土足の来客が絶えず入り込み、安らぐ暇もありません。

スマホが鳴ると、私たちは反射的に画面を見てしまいます。これは、脳が「新しい情報（報酬）」を期待して反応してしまうからです。そのたびに集中力は途切れ、意識は「自分軸」から「他人軸」へと強制的に切り替えられてしまいます。

また、スマホは自分の興味関心によって表示される情報が偏り、同じような意見や価値観を持つ人とばかりつながるため、自他の境界線が弱まりやすくなります。

脳と心を疲労させないためには、スマホという道具との関係性を「使われる側」から「使いこなす側」へと軸を変更する必要があります。 目的もなく大量の情報を詰め込み続けると、脳や心はその処理に追われて消耗し、疲れ果ててしまいます。

「情報は、自分が欲しいときに、自分から取りにいく」。自らの好奇心を取り戻すだけで、脳と心のエネルギーがつくり出され、疲労感は劇的に軽減されます。

デジタルデトックスのための 3 つのルール

心の健康を守るためには、スマホを持ち込まない「聖域（サンクチュアリ）」を寝室や食卓などにつくることをおすすめします。寝る直前までブルーライトや情報の波にさらされていると、脳は過緊張状態が続き、睡眠の質が低下します。また、食事中にスマホを見ていると、「味わう」という五感の喜びが半減してしまいます。

● 朝起きたら、朝食まではスマホをチェックせず、体を軽く動かす

● 食事のときはスマホを伏せて、料理の色や香り、味に集中する

● 寝室にはスマホではなく、読みかけの本を持ち込む

このルールを守るだけで、１日のうち１～２時間は確実にスマホから離れることとなり、自分自身の感覚を取り戻すことができます。

自分にとって必要な情報に「つながる」と「切る」を、自分の意志で選択し、スマホに「使われる」のではなく、自分の人生を豊かにするために目的を持って「使う」いうこと。境界線と自分軸を持つことによって、スマホが「ノイズ」から世界を広げる「窓」へと変わるはずです。

POINT

情報に対して受け身にならず、自分で「つながる」と「切る」を選ぶことが大切。

スマホとの付き合い方のルールを決めよう。

【出典】『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』著：長沼睦雄

【著者紹介】

長沼睦雄（ながぬま・むつお）

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14 年間児童精神科医として勤務。平成20 年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28 年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院。急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・アダルトチルドレン・神経発達症・発達性トラウマ障害・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、「脳と心と体と食と魂」をつなぐ根本治療を目指す統合医療に取り組んでいる。

『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』（共に永岡書店）、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10 代のための疲れた心がラクになる本』（共に誠文堂新光社）、『その、しんどさは「季節ブルー」』（日本文芸社）など著書多数。