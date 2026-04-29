米国市場データ ＮＹダウは25ドル安と4日続落 （4月28日）
― ダウは25ドル安と4日続落、オープンAIの目標未達報道で半導体関連株などに売り、SOX続落 ―
ＮＹダウ 49141.93 ( -25.86 )
Ｓ＆Ｐ500 7138.80 ( -35.11 )
ＮＡＳＤＡＱ 24663.80 ( -223.30 )
米10年債利回り 4.352 ( +0.017 )
ＮＹ(WTI)原油 99.93 ( +3.56 )
ＮＹ金 4608.4 ( -85.3 )
ＶＩＸ指数 17.83 ( -0.19 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59140 ( -880 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59160 ( -860 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49141.93 ( -25.86 )
Ｓ＆Ｐ500 7138.80 ( -35.11 )
ＮＡＳＤＡＱ 24663.80 ( -223.30 )
米10年債利回り 4.352 ( +0.017 )
ＮＹ(WTI)原油 99.93 ( +3.56 )
ＮＹ金 4608.4 ( -85.3 )
ＶＩＸ指数 17.83 ( -0.19 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59140 ( -880 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59160 ( -860 )
※( )は大阪取引所終値比
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