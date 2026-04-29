― ダウは25ドル安と4日続落、オープンAIの目標未達報道で半導体関連株などに売り、SOX続落 ―

ＮＹダウ 　　　49141.93 ( -25.86 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7138.80 ( -35.11 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24663.80 ( -223.30 )
米10年債利回り　　4.352 ( +0.017 )

ＮＹ(WTI)原油 　　99.93 ( +3.56 )
ＮＹ金 　　　　　4608.4 ( -85.3 )
ＶＩＸ指数　　　　17.83 ( -0.19 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59140 ( -880 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59160 ( -860 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース