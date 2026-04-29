ロシアとの消耗戦が続くウクライナは、今年前半のうちに無人車両など地上ロボット2万5000台を投入し、生身の兵士たちに代わり任務につく計画を発表した。前線では、ドローンと地上の無人兵器のみでロシアの陣地を占領。史上初めて無人兵器が人間の兵士を捕虜にした例も報告されている。急速に変わりつつある戦場の姿を探究する。

（日本テレビ国際部 富田徹）

■無人兵器が陣地を制圧…人間を捕虜に

人類は数千年かけて武器を発達させてきたが、その歴史はいかに「より遠くの敵を」「より手を掛けず」倒すか、という“イノベーション”の連鎖だった。目の前の相手を殴る石斧や切り刺す刀剣から、離れた相手に引き金を引くだけの銃、砲、さらに数千キロの距離からスイッチ一つで起動する弾道ミサイルまで、それはヒトがヒトの命を奪う行為への抵抗感や罪悪感が希釈化する道のりだったとも指摘されている。

ウクライナでは今月、この歴史を塗り替える出来事が報告された。ゼレンスキー大統領がウクライナ軍の戦果として明らかにしたもので、史上初めて無人兵器が人間の兵士を捕虜にしたという。

AFP通信は作戦を行った部隊の説明を報じている。この部隊は爆発物を搭載した無人車両（ウクライナ軍は地上ロボットシステムと呼ぶ）をロシア軍兵士らが立てこもる陣地に向けて突入させたという。

「1機目の地上ロボットシステムが入り口を爆破すると、敵は陣地内に身を隠した。2機目は掩蔽壕まで走行し、その入り口で停止した」「残る敵兵は自分たちの置かれた状況が絶望的だと悟り、段ボールに降伏のメッセージを記した」

ウクライナ軍ではこの他にも、機関銃を搭載した地上ロボットだけで、45日間にわたってロシア軍の侵攻を食い止め、陣地を守った例が現地メディアに報じられている。

■最前線の宅配人…進む戦場の無人化

戦闘以外の任務ではさらに無人化が進んでいるという。ウクライナの通信社「ウクルインフォルム」は24日、「最前線の宅配人」と題したルポ記事を配信した。

記事ではまず、ウクライナ南東部ドニプロペトロウシク州の最前線でロシア軍と対峙する部隊に補給を行っている部隊の司令官“ヤマネコ（コールサイン）”の活動を紹介している。“ヤマネコ”は大型ドローンを駆使して前線の塹壕などに潜む兵士らに物資を届けている。

「物資は1日や2日ではなく、わずか10分から15分で目的地に届く」

かつてはトラックや徒歩で補給を行っていたが、上空で敵のドローンが絶えず地上の目標を探している現在は命がけの任務になる。“ヤマネコ”が愛用するあるドローンは70回以上の配送任務を達成したという。時にはフード・デリバリーのような任務も。

「『母さんが作るようなスープ』とある兵士がリクエストしたんです。私は『母さんじゃないけど、何とかするよ』と言いました。そして、まだ温かいスープを届けました」

■地上ロボットも急増“戦闘任務以外全て代替”目指す

地上ロボット＝地上を走る無人車両も急増しているという。例えば、前線でけがをして動けなくなった兵士を救助する任務や、戦死した兵士の遺体を回収する任務も無人地上車両が担っている。

地上無人システム部隊の隊長“牧師（コールサイン）”が過去に無人車両で行った遺体回収の状況を証言している。

「我々は倒れた戦友を回収しようと試みたが、敵のドローンが邪魔をし続けた。そこで我々はUGV（無人地上車両）を使うことにした。UGVは作業中に損傷したが任務は完了した。重要なのは本来突入するはずだった救出部隊の命を救えたことだ。仲間の遺体を家族のもとに送り届け、安らかに眠らせてあげることができた」

ウクライナのフェドロフ国防相も2026年前半のうちに2万5000台の地上ロボットを投入する構想を打ち出している。将来は補給やけが人の搬送などの任務は、人間の兵士から100％ロボットに置き換えることも目指しているという。

■やがてロボット同士の戦闘も…戦場の近未来

猛スピードで無人化が進むウクライナの戦場。その行き着く先には何があるのか。ロシアも地上無人兵器の開発を急いでいるとされ、ウクライナの武器メーカーCEOはイギリスBBCに“ロボット同士の戦闘”が始まるのは時間の問題だと断言した。

「ロボット戦争はSFのように聞こえるかもしれないが、戦場にはSF的な要素など何もない。それが我々の現実だ」

通信機器を使って人が遠隔操作する無人兵器の弱点は同一周波数の強力な電波を発するジャミングだが、これを克服するためより自律性の高い兵器が増えることも予想される。先の武器メーカーでは、操縦者との通信が途絶えた際に、自動的に帰還するシステムの開発を進めているほか、将来的には自律的に目的地まで行き、敵兵の監視などの任務を行った後、自動的に基地に戻るシステムも視野に入れているという。近い将来、完全に自律的な無人兵器が人間の兵士らを襲撃する状況は出現するのか。無人部隊を指揮する士官がBBCにこう答えている。

「ロボットは人違いをしたり、民間人を攻撃したりする可能性がある。だから発砲の最終的な判断は人間が行わなければならない」

露ウクライナ、米イスラエルとイラン、各地の紛争でそれぞれが持ちうる技術力を限界まで戦場に注ぎ込もうとする中、最後の一線は守られるのだろうか。