アンジェリーナ・ジョリーの娘ザハラ、大学イベントで母への思い語る 一方で父ブラッド・ピットには言及せず
アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの長女で、名門女子大学スペルマン大学に在学中のザハラ。入学後の自己紹介でピット姓を名乗らなかったことでも注目を集めたが、最近のイベントでは母との絆についてスピーチし、一方父については一切触れなかったという。
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MailOnlineによると、ザハラは現地時間4月26日、学生社交クラブ「アルファ・カッパ・アルファ」とパールズ・オブ・パーパス財団が主催する母娘ブランチに登壇した。
アンジェリーナが見守る前で、ザハラは「母娘関係について講演を依頼されたとき、言葉を見つけるのが難しいと感じました。大切に思っていないからではなく、母と私の間には、言葉では言い表すことのできない、血縁のような、特別な絆があるからです」と話し、「私たちの愛は、偶然見つけたものです。私は生後6ヵ月で養子となり、とても特別で愛情深い兄弟姉妹に恵まれました」と語った。
また、「他人を助けること、親切であること、そして人間として成長すべく常に努力することの大切さ」を教えてくれた母は最高のロールモデルだと讃え、「私が母と呼ぶ彼女は、最も無私で、愛情深く、理解ある女性です」と述べた。
さらに「大学に入学するにあたり、メンターシップにまつわる喜びと困難、そして良いロールモデルを持つことの重要性を目の当たりにしました。私たちは皆、自分の実力だけで、ここまでたどり着くことはできません」と語り、「何年も前に目にした『私が強いのは、強い女性に育てられたからだ』という言葉を思い出します。ありがとう、ママ」と締めくくった。
2005年にアンジェリーナに引き取られ、翌年アンジェリーナとブラッドの養子となったザハラは、スペルマン大学にて心理学と教育学を専攻するほか、社交クラブのミュー・ファイ支部で副会長を務めているという。
なお、アンジェリーナとブラッドには、ほかに養子のマドックスとパックス、実子のシャイロ、ノックス、ヴィヴィアンがいるが、シャイロは成人となった2024年、名前から父の苗字である「ピット」を削除するよう裁判所に申請。ヴィヴィアンやマドックスもピット姓を名乗らずに活動しているとされる。
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MailOnlineによると、ザハラは現地時間4月26日、学生社交クラブ「アルファ・カッパ・アルファ」とパールズ・オブ・パーパス財団が主催する母娘ブランチに登壇した。
また、「他人を助けること、親切であること、そして人間として成長すべく常に努力することの大切さ」を教えてくれた母は最高のロールモデルだと讃え、「私が母と呼ぶ彼女は、最も無私で、愛情深く、理解ある女性です」と述べた。
さらに「大学に入学するにあたり、メンターシップにまつわる喜びと困難、そして良いロールモデルを持つことの重要性を目の当たりにしました。私たちは皆、自分の実力だけで、ここまでたどり着くことはできません」と語り、「何年も前に目にした『私が強いのは、強い女性に育てられたからだ』という言葉を思い出します。ありがとう、ママ」と締めくくった。
2005年にアンジェリーナに引き取られ、翌年アンジェリーナとブラッドの養子となったザハラは、スペルマン大学にて心理学と教育学を専攻するほか、社交クラブのミュー・ファイ支部で副会長を務めているという。
なお、アンジェリーナとブラッドには、ほかに養子のマドックスとパックス、実子のシャイロ、ノックス、ヴィヴィアンがいるが、シャイロは成人となった2024年、名前から父の苗字である「ピット」を削除するよう裁判所に申請。ヴィヴィアンやマドックスもピット姓を名乗らずに活動しているとされる。