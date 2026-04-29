◆ストロングスタイルプロレス「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」（２８日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、後楽園ホールで初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を開催した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

記念大会の「メインイベント」で新日本プロレス時代の先輩となる藤波辰爾、藤原喜明、さらに後輩の前田日明が登場。アントニオ猪木さんの弟子４人のトークは藤原が「マル秘」ネタをさく裂させるなど爆笑の連続となった。

前日２８日に７７歳の喜寿を迎えた藤原は「まだ死んでません」とほほ笑むと、ＳＳＰＷ５・２７後楽園大会への参戦を促され札止めの客席から「藤原コール」がわき起こった。

これに藤原は「ちょっと待て！お前ら」とファンを制し「喜寿。７７歳。俺を殺す気か！？」と笑わせると、さらにコールのボルテージが高まり「わかった！じゃあ、このリングで死んでやろう」と参戦を約束した。続けて客席を見渡し「すごいお客さんだけど、全員来てくれるかな？」と問いかけると、大きな拍手がわき起こっていた。

イベント後に５・２７後楽園大会参戦について藤原は「ただのジジイじゃないよというところを見せる。誰でも年を取る。だけどジジイになる必要はない」と不敵にほほ笑んでいた。