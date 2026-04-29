女性デュオ・Kiroroの玉城千春が26日、豪華客船内でサプライズで誕生日を祝福されたことを明かした。



【写真】ホントに海の上なの 広い部屋に誕生日の飾り付け ケタ違い

玉城は「MSCベリッシマ ジャパネットクルーズ船で歌ってきました～」と報告。MSCベリッシマは全長315mを誇る大型客船で日本発着最大級の大きさを誇る。シアターでショーを楽しめるなど施設も充実しており、料理やスイーツも充実。「大きな大きな船 初めてのクルーズ船の旅はとっても楽しかったよー」とつづった。



玉城は10日間の日程で巡る「南国リゾートクルーズ」でのコンサートのため乗船。12日には純烈が登場しており、酒井一圭がリハーサル日だった11日のインスタグラムで船上でのショットを公開している。13日には「純烈史上1日最多の4ステージ」をこなしたという。「満席のお客様に乗せられて純烈もノリノリでした」と船内でくつろぐ3人のショットを披露していた。



玉城がアップしたのは「HAPPY BIRTHDAY」の装飾が施されたツインの部屋の写真。1977年4月17日生まれの玉城は「誕生日は乗船の前日だったので、予想外すぎて、最初何が起こったのか、スタッフが騒ぎ出したよ！大丈夫？と思ってしまった クルーのみなさんからのサプライズとお部屋に帰ったら、色々飾られていて驚きました!!」と報告。乗船日がバースデーと重なると祝福されるサービスがあると知り、「クルーズ船って凄いですね」と続けた。



「たくさん笑ったし ドキドキしたねー！ 学びも多く、忘れられない船の旅となりました」と記した玉城は2005年に結婚し、3人の子をもうけている。「今年の誕生日は家族と離れて、沖縄から佐世保へ移動の日だったのですが 愉快な仲間たちと一緒に過ごせたことが思い出になりました さぁ、49歳も何やって楽しもうかな～」と続けた。



また、女優・浅野ゆう子も16日に「大好きな♡ 豪華客船 MSC【ベリッシマ】で、クルーズ旅を楽しんでいます♡」と船をバックにした写真をアップし、17日には「台湾 基隆(キールン)の街並み」と港湾都市のにぎやかな繁華街の様子を伝えた。「沖縄 那覇港を出航し、一路台湾基隆へ 旅の模様、お楽しみに ^_^」と続け、企画での旅路であることも明かしている。



（よろず～ニュース編集部）