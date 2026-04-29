LE SSERAFIM・SAKURA＆KAZUHA、過酷なデビュー前のトレーニング秘話告白「バーピーを100回やるのは初めて」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の#10が、きょう28日にABEMAで配信された。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
番組内では、LE SSERAFIMの過酷なデビュー前トレーニングの秘話が明かされる場面もあった。LE SSERAFIM・SAKURAは「LE SSERAFIMはデビュー前、6時間練習があったら1時間絶対運動していた」と語った。
さらに、LE SSERAFIM・KAZUHAが、一番きつかったトレーニングとして「バーピーを100回やるのは初めてでびっくりした」と明かすと、LE SSERAFIM・SAKURAも「初日は20回でダメだったけど、1週間続けたら100回連続でできるようになった。ランニングマシンで走りながら歌を歌ったりもした」と語り、世界で活躍するグループの圧倒的な努力にスタジオは驚がくに包まれた。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
さらに、LE SSERAFIM・KAZUHAが、一番きつかったトレーニングとして「バーピーを100回やるのは初めてでびっくりした」と明かすと、LE SSERAFIM・SAKURAも「初日は20回でダメだったけど、1週間続けたら100回連続でできるようになった。ランニングマシンで走りながら歌を歌ったりもした」と語り、世界で活躍するグループの圧倒的な努力にスタジオは驚がくに包まれた。