4月29日は「昭和の日」だ。かつては昭和天皇の誕生日として「天皇誕生日」と呼ばれていた日であり、昭和という時代そのものを振り返る祝日として再定義された。

戦争と復興、高度経済成長という激動の時代を内包した昭和を考えるとき、避けて通れないのが「神道」と「神社」、そして天皇の存在だ。

神社とは何か、と問われると、多くの人は「初詣に行く場所」「お願い事をする場所」といったイメージを思い浮かべるだろう。だが、神社は単なる宗教施設ではない。日本社会の成り立ちや、価値観の底流にまで深く関わっている。

そもそも神道は、教祖も経典も持たない。「八百万の神」という言葉に象徴されるように、自然現象や土地、祖先、偉人など、畏れや敬意の対象となるものすべてを「神」としてきた。

山や川、巨木や岩に神が宿ると考え、そこに注連縄を張る。その延長線上に神社がある。つまり神社は「教えを説く場所」ではなく、「神がいると感じられる場所」なのだ。

ここで重要なのは、神道が善悪や救済を厳密に説かない点だ。「清らかであること」「穢れを祓うこと」を重んじ、共同体の調和を保つことに重きが置かれる。

この性格は、日本人の行動様式や社会感覚と密接に結びついている。白黒をはっきり付けるよりも、場の空気を読む。絶対的な正義より、関係性の維持を優先する。そうした感覚の背景には、神道的な世界観がある。

神道は「主張」ではなく「行為」

天皇は、その神道世界観の中心に位置づけられてきた存在だ。天皇家は天照大神の子孫であると『古事記』『日本書紀』に記され、祭祀王として国と神々をつなぐ役割を担ってきた。政治権力の強弱とは別に、「祭り主」としての天皇像は、長い時間をかけて日本社会に根付いてきた。

昭和天皇もまた、その例外ではない。戦前の国家神道体制のもとでは、天皇は「現人神」とされ、神社は国家と深く結びついた。戦後、昭和天皇は人間宣言を行い、国家神道は解体された。ここでよく「神道は否定された」「天皇と神道は切り離された」と理解されがちだが、実態はもう少し複雑だ。

昭和天皇は、戦後も一貫して宮中祭祀を続けている。毎年行われる新嘗祭や神嘗祭は、今も皇室の中核的な行事だ。政治的権威は失われたが、祭祀を通じて国の安寧を祈る存在であり続けた。この点に、神道の本質がよく表れている。神道は「主張」ではなく「行為」であり、「信仰告白」ではなく「儀礼」なのだ。

また、神社が特定宗派への帰属を求めない点も見逃せない。キリスト教徒であっても神社に参拝できるし、無宗教を自認する人も初詣には行く。この曖昧さこそが、神道の強さであり、日本的宗教観の特徴だ。

昭和という時代を振り返るとき、神道は戦争責任の文脈で語られることが多い。それは確かに避けて通れない。

しかし同時に、戦後の日本が急速に経済成長し、価値観を刷新していく中でも、神社や祭りが生活から消えなかった事実にも目を向ける必要がある。合理性や効率が支配する社会になっても、人はなお「祈る場所」を必要とした。

昭和天皇の生涯は、日本が神話的世界観から近代国家へ、そして戦後民主主義へと移行していく過程そのものだった。その中心で、神道と向き合い続けた姿は、日本人が神社を完全に手放すことができなかった理由とも重なる。

昭和の日に神社を訪れ、境内を歩いてみるといい。そこには教義も説法もない。ただ、静かに手を合わせる人々がいる。その風景こそが、日本の神道、神社の本質なのだと思う。

祈りは、信じるためにあるのではない。生きている実感を、そっと確かめるためにある。昭和という時代を経てもなお続く神社の存在は、そのことを今も私たちに語りかけている。

文/志水優 内外タイムス