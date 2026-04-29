普段は社長秘書として働く“ポーカーOL”。かつてミスコンも制した才色兼備の実力派のドレス姿が話題となっている。

【映像】美人すぎる“社長秘書”ポーカーOL、艶やかドレス姿

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。

6人中4人がAQOP初出場となった今テーブル。5人目として登場したカンナ（戸川栞那）もその1人だ。普段は社長秘書として一般企業に勤める傍ら、プレーヤーやさまざまな大会のMCなどを通じてポーカーの魅力を発信する活動を行っている。

ミスコン出身のポーカーOLという才色兼備の肩書きは、第1回から出場を続ける廣井佑果子とも重なる。その廣井と“同卓”となったカンナは淡いパープルのドレス姿で登場。その凛とした佇まいにABEMAの視聴者も「美人やなぁ」「衣装素敵」「やっぱ美形やな」と沸いていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）