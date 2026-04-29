男子高校生に聞いた「これからブレイクしそうだと思う」お笑い芸人ランキング！ 2位「たくろう」、1位は？
LINEリサーチは、男子高校生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに大きな注目を集めており、独特な空気感の漫才が支持されています。男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど、今後のさらなる飛躍が有力視されているようです。
1位は、お笑いコンビ「エバース」さんでした。
2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たしたことで中高生からの関心が集まり、高い注目度を誇っています。今回の調査では、男子高校生の層で見事1位にランクインしました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：たくろう
2位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに大きな注目を集めており、独特な空気感の漫才が支持されています。男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど、今後のさらなる飛躍が有力視されているようです。
1位：エバース
1位は、お笑いコンビ「エバース」さんでした。
2025年のM-1グランプリで決勝進出を果たしたことで中高生からの関心が集まり、高い注目度を誇っています。今回の調査では、男子高校生の層で見事1位にランクインしました。
(文:All About ニュース編集部)