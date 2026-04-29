人気レースクイーンの央川かこ（31）が28日夜、自身のインスタグラムを更新。つやつやストレートヘアを披露した。

「おとといのレースで雨に濡れて髪がバキバキになってしまったんだけど」と雨と霧の影響で決勝レースが中止となったスーパーフォーミュラ第3戦（大分・オートポリス）を振り返りつつ、「いつものトリートメントに追いトリートメントしてもらってつやつやに戻った」と美容室を訪れたことを報告。

つやつやストレートヘアの黒のミニスカ・ショットをアップし「三賀森さんがいつもその時の髪の状態に合わせてメンテナンスしてくれるから本当に助かってる 今日もありがとうございました」と感謝した。

ハッシュタグで「吉祥寺美容室lic」「吉祥寺」「美容室」「レースクイーン」「ラウンドガール」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ綺麗」「素晴らしい」「仕事で疲れたけど、投稿見たら癒された」「超カワイイ」「お美しい」「いつもロングヘアーが似合って素敵です」「NICEスタイル！」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。