「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）

広島が今季最多の１８安打１１得点で連敗を３で止めた。坂倉将吾捕手が３ランなど４打点の大暴れ。九回には佐々木泰内野手にソロ、矢野雅哉内野手が３ランが飛び出した。先発・床田寛樹投手は８回１失点で今季初勝利。３得点以上は９試合ぶり。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。

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−先制した後に飛び出した坂倉の３ランも大きかった。

「もちろん、もちろん。小園とサク（坂倉）にしても、ここ数試合を見ていて底は抜け出したかなと言っていたので。ナイスバッティングだった」

−３戦ぶりにスタメン起用した平川は７番に打順を下げた。

「ちょっと打順を下げることで、楽に振ってほしいなという思いがあった。ナイスバッティングだった」

−床田も今季初勝利。

「良かったね。今シーズン一番、球のキレもあったように感じた。打者の反応も差し込んでいたし、ツーシームも生きていた。９連戦の頭なので、打球を（足に）受けながらもよく八回まで投げてくれたと思います」

−捕手・持丸も失点を少なくリードしている。

「非常に頑張っていると思います。キャッチャーとして、捕る、投げる、リードもそうだけど、キャッチャーとしてレベルアップしていると思います」