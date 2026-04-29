華奢ボディとのギャップが…韓国女性歌手、“胸元ぱっくり”トップスからボリューム感チラ見え

歌手チャン・ジェインが、驚きのスタイルで視線を集めた。

4月27日、チャン・ジェインは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】チャン・ジェインの“あられもない”姿

公開された写真には、ヘアケアブランドのイベントに出席したチャン・ジェインの姿が収められている。彼女は、デコルテラインがあらわになったチューブトップにホワイトのパンツを合わせた清楚なスタイリングを披露。アップヘアでエレガントな雰囲気を加え、視線を奪った。

特に注目を集めたのは、彼女の細身の体型だ。無駄な肉が一切ないスリムなボディに、直角の肩とまっすぐに浮き出た鎖骨が際立ち、ひときわ痩せて見える姿に関心が寄せられている。

（写真＝チャン・ジェインInstagram）

なお、チャン・ジェインは2010年、Mnetのオーディション番組『SUPER STAR K2』を機に芸能界入りし、歌手として精力的に活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・ジェイン プロフィール

1991年6月6日生まれ。2010年に放送されたMnetのオーディション番組『スーパースターK』に出演した際、トップ3に進出したことで頭角を現す。ドラマのOST（劇中歌）も多数務めており、『キルミー・ヒールミー』『リメンバー〜記憶の彼方へ〜』『グッドワイフ 〜彼女の決断〜』『ショッピング王ルイ』『推理の女王』などのOSTを歌っている。