「a wolf in sheep’s clothing」の意味は？「羊の皮をかぶった狼」ということは...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「偽善者」でした！

「a wolf in sheep’s clothing」は、「偽善者」を意味するフレーズ。

味方のふりをした敵、無害を装った有害な人物を意味するこの表現は、羊の皮を着た狼が蛙に忍び寄るという、イソップの寓話がもとになっていますよ。

「You'll find a wolf in sheep's [lamb's] clothing [skin] wherever you go.」

（どこにでも偽善者はいるものだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。