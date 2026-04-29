「a wolf in sheep’s clothing」の意味は？「羊の皮をかぶった狼」ということは...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a wolf in sheep’s clothing」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「偽善者」でした！
「a wolf in sheep’s clothing」は、「偽善者」を意味するフレーズ。
味方のふりをした敵、無害を装った有害な人物を意味するこの表現は、羊の皮を着た狼が蛙に忍び寄るという、イソップの寓話がもとになっていますよ。
「You'll find a wolf in sheep's [lamb's] clothing [skin] wherever you go.」
（どこにでも偽善者はいるものだ）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部