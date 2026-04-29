西野未姫、1歳長女と静岡の実家へ 一家“顔出し”で家族のひととき披露「すべてが癒し」「観るだけで幸せになれる」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）と静岡の実家に帰省し、両親やにこりちゃんとの家族のひとときの様子を動画で公開した。
【動画】「気づいたら満面の笑みで見てたwww」一家“顔出し”で実家での様子を披露した西野未姫
西野は「アンパンマンが大好きな孫のためにいろんなアンパンマンをプレゼントするじぃじとばぁばです」とのコメントとともに動画をアップ。「ばぁばが東京に来てくれてたので一緒に実家に帰ります」と3人で新幹線に乗り実家に向かう様子から、静岡に到着して西野の父も登場し、実家でくつろぐ様子や食事、ゲームセンター、カプセルトイなどさまざまな家族の時間を楽しむ光景を多数披露した。
この投稿にファンからは「素敵なじいじとばあば にこちゃんもミキさんも幸せですね」「やっぱり孫ちゃんって 溺愛しちゃうのね」「じいじとばあばから色んなアンパンマングッズ貢がれてて気づいたら満面の笑みで見てたwww」「子供って本当にアンパンマン好きですよね。我が家にも1歳の娘がいますけどアンパンマンだけは上手に言います」「観るだけで幸せになれる」「にこちゃん、アンパンマンに囲まれて幸せいっぱいだね」「あーーーーー癒しすべてが癒し」などのコメントが寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月ににこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。
【動画】「気づいたら満面の笑みで見てたwww」一家“顔出し”で実家での様子を披露した西野未姫
西野は「アンパンマンが大好きな孫のためにいろんなアンパンマンをプレゼントするじぃじとばぁばです」とのコメントとともに動画をアップ。「ばぁばが東京に来てくれてたので一緒に実家に帰ります」と3人で新幹線に乗り実家に向かう様子から、静岡に到着して西野の父も登場し、実家でくつろぐ様子や食事、ゲームセンター、カプセルトイなどさまざまな家族の時間を楽しむ光景を多数披露した。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月ににこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。