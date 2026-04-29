「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）

広島の佐々木泰内野手が、九回に２号ソロを放った。

弾丸ライナーが真っ赤な左翼席の最前列に突き刺さった。佐々木が出場１６試合ぶりのアーチとなる２号ソロをマーク。「みなさんの勢いに乗せてもらった感じかなと思います」と猛打の波に乗って、快音を響かせた。

６点リードの九回１死。北浦の投じた初球の１４７キロをフルスイングで捉えた。内角の難しいボールだったが、腕をたたんでスタンドに運んだ技ありの一振り。「点差は開いていたんですけど、とにかく一本出そうと思っていた」と、試合終盤になっても集中力は研ぎ澄まされていた。

積極的な仕掛けが功を奏した。全４打席で決着は４球以内。四回に遊撃内野安打を放っており、５日・阪神戦（マツダ）以来となる今季３度目のマルチ安打を記録し、「これを継続してやっていきたいです」とまだまだ調子を上げていく。

今季のテーマは“強く”なること。スイングやメンタル面に加え、肉体強化にも着手している。ビジターでのオープン戦前には自宅を早めに出発し、トレーニングをしてから新幹線に乗り込むことも。昨季はけがで２度の離脱を経験。真のレギュラーになるため、同じ轍（てつ）は踏まない。

大勝したが佐々木は引き締まった表情でバスに乗り込んだ。「明日からダメだったら意味がない。明日は早い段階で一本打って、チームの勝利に貢献したい」。まだまだ満足していない。下位に沈むチームを押し上げていく。