広島から武道館への道を切り開く−。メジャーデビュー１１年目を迎えたシンガー・ソングライターのＨＩＰＰＹ（４５）がこのほど、デイリースポーツ中国本部を訪れ、５月６日に広島市中区のライブハウス・ＣＡＶＥ−ＢＥでスタートする全国ツアー「ＲＯＡＤ ＴＯ 武道館 ＴＯＵＲ」への思いを語った。地元広島で５日連続ライブでスタートするツアーは、８月１５日に福山市のふくやま芸術文化ホールリーデンローズでのファイナルまで１９公演を開催する。

全国ツアーの幕開けを飾る“広島５連戦”には、ＨＩＰＰＹの原点と覚悟が凝縮されている。「やりたいことが１日じゃ収まりきらなかった」と笑うが、その言葉の裏には音楽人生の出発点への強い思い入れがある。会場となるＣＡＶＥ−ＢＥは、自身が音楽を始めた場所。「ここからもう一度スタートしたい。１０年一区切りで、１１年目の一歩として、地元で全部出し切りたい」と力を込めた。

５日間はすべて内容を変える異例の構成だ。セットリストも毎日入れ替え、総曲数は約８０曲に及ぶ見込み。「どの日に来ても楽しめるし、できれば全部来てほしい」。そんな思いとともに、「５日あればどこか来られるはず」と、ファンへの配慮ものぞかせた。４月１５日にリリースしたばかりの新曲「おせっかい」、代表曲「君に捧げる応援歌」なども織り交ぜ、「今までやってこなかった曲も含めて、新旧全部を見せたい」と意気込む。

最終日には、かつて所属したバンドメンバーとの共演も実現する。解散から１５年近くたつが、「ライブで正式に一緒にやるのはなかなかない」と特別な意味を持たせる。「昔から応援してくれているという人の声も増えてきた。自分のルーツも感じてもらえたらうれしい」と語った。

ツアータイトルに掲げた「武道館」は、１０周年の節目となった昨年６月、広島市西区のサンプラザホールを満員にした際に「次に目指す場所」と初めて口にした大きな目標だ。「まずは地元から。その積み重ねの先に武道館がある」と、段階を踏んで夢へと近づいていく覚悟を示した。

ファイナルは８月１５日、福山市で迎える。「会場の都合でたまたま」としながらも、終戦の日という広島にとって特別な日と重なる日程に「導かれているような感覚もある」と話す。５月６日の初日も、毎月６日に開催している「語り部の会」に参加してからライブに臨む予定で、「広島の思いをしっかり全国に届けるツアーにしたい」と強調した。

「地元でずっと見てくれている人に、あいつが頑張っていると喜んでもらえる存在でいたい」

広島代表としての自覚を胸に、ＨＩＰＰＹは再び原点から歩み出す。武道館への道は、その一歩から始まる。