高島彩、中1長女への“9日分”の手作り弁当を一挙公開「毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが…」 母のリアルな心境明かす「既にネタ切れ これが6年続くのかぁー」
音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。「長女が中学生になり週6お弁当生活スタート」と近況を伝え、“9日分”の手作り弁当を並べたコラージュ写真を公開した。
【写真】彩り豊かなおかずがぎっしり！中1長女への“9日分”の手作り弁当披露の高島彩
「苦行かと思われたお弁当作りも今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが2週間たって既にネタ切れ これが6年続くのかぁー」とリアルな心情をつづり、直近の弁当をまとめた1枚の写真をアップ。
“9日分”の弁当について、それぞれ「焼肉弁当」「ピーマンの肉詰め弁当」「鶏の照り焼き弁当」「鶏つくね弁当」「ミルフィーユトンカツ弁当」「蓮根のはさみ焼き弁当」「鶏とたまねぎのオイスター炒め弁当」「八宝菜とアスパラ肉巻き弁当」「焼肉弁当2週目」とメニューを紹介し、「このあたりを組み換えてやっていきますかね」とつづっていた。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子・次女（9）の出産を発表した。
【写真】彩り豊かなおかずがぎっしり！中1長女への“9日分”の手作り弁当披露の高島彩
「苦行かと思われたお弁当作りも今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが2週間たって既にネタ切れ これが6年続くのかぁー」とリアルな心情をつづり、直近の弁当をまとめた1枚の写真をアップ。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子・次女（9）の出産を発表した。