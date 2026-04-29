【WWE】RAW（4月27日・日本時間28日／テキサス・ラレド）

【映像】タップしても止めない美人レフェリー

日本人女子が挑んだタイトル戦の終盤、リング下から一本の手が伸びた。レフェリーの死角を突いた介入。試合後にはタップしてもなお解かれぬ「サブミッション地獄」で、会場には怒号と悲鳴…ネットでは美人レフェリーへの批判の声も殺到。そして不在のもう1人の日本人女子レスラーを「リングに戻せ」コールまでが入り混じる異様な空気が広がった。

WWE「RAW」で新王者となったベッキー・リンチの女子インターコンチネンタル王座にイヨ・スカイが挑んだオープンチャレンジ。試合自体はコンパクトながら質の高い攻防となったが、本当の主役はリングの外から登場。ASUKAの乱入が勝敗を決し、試合後の執拗な襲撃で騒然となった。

ベッキーはレッスルマニアでの勝利と王座防衛を誇示した上でオープンチャレンジを表明。応じて姿を現したのがイヨだった。かつて日本人トリオとして名を連ねたASUKA、イヨ、カイリ・セインによる複雑な因縁物語が、カイリのリリースが明らかになった直後というタイミングで激しく再燃。ファンは試合開始前から、リングの中だけでは収まらない物々しい空気に包まれた。

ゴングが鳴ると、序盤はベッキーがジャーマンなどで押し込む展開。中盤からイヨが腕攻めとミサイルキックで巻き返し、終盤にはオーバー・ザ・ムーンサルトを狙う。これはベッキーが膝で迎撃、イヨは場外へのアサイ・ムーンサルトで応酬。普段はダーティな手段に出るベッキーだが、元女子王者同士のハイレベルな真っ向勝負が展開される。

しかしその均衡は、イヨがトップロープからの一撃を狙った局面であっさり崩れる。ロープ際に突然現れたASUKAが、レフェリーの死角でイヨの足を払い襲撃。コーナー上から崩れ落ちるように叩きつける。

ABEMA実況の清野茂樹アナウンサーは「ASUKAが足を引っ張った、しかしレフェリーが見ていない」と絶叫。隙を逃さずベッキーがマンハンドル・スラムを叩き込み、3カウント。解説の週刊プロレス・井上光編集長はASUKAとベッキーどういう関係ですか、これ」と困惑混じりに漏らした。

だが、本番はここから。試合が終わってもASUKAは止まらない。バズソーキックでイヨをぐらつかせると背後を取り、アスカロックをガッチリと極める。ロープにも届かず、マットの上でもがきタップしながら悶絶するイヨだが、これは試合ではない。「組長仕込み」とASUKAのサブミッションへの言及や、その場で対応に困ったレフェリーに対して「レフェリー止めない」「レフェリー何してるの」と批判コメントが殺到。イヨがタップしてもASUKAは腕を解かず、レフェリーが何度も制止しても絞め技を続行。ここまで来ると単なるヒールターンを超えた、イヨ個人への執念と因縁だけで突き動かされている。

その後は、仕事を完了しふてぶてしく立ち尽くすASUKAへの大ブーイング。さらには「We want KAIRI（カイリを出せ）」コールで埋め尽くされる異常事態に。“カブキウォリアーズ”としてASUKAの片腕だったカイリのリリースへの抗議に「ユニバース・ナイス！」「カイリを出せ？」「ありがとうユニバース」「カイリ愛されてるな」と、ファンの感情はぐちゃぐちゃに揺れた。

もはやASUKA対イヨの因縁は避けられない一線を越えた状態。そして5月9日（同10日）の「バックラッシュ」で、PLEのビッグマッチでは史上初となる日本人女子同士の対決が電撃決定。「レッスルマニア42」での可能性も伝えられていただけに、「これをマニアで見たかったよ」といった声、反響も広がっている。（ABEMA／WWE『RAW』）