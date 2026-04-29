恩着せがましい「家族サービス」が妻の怒りを呼ぶ！ 古い価値観でドヤる夫の地雷ワードとは！？【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

“デキるオレ”のマウント系地雷ワード『よーし、今日は家族サービスしてやるかぁ！』

サービスという言葉に秘めた家族への姿勢

休日、家族全員がそろったリビングで、すっくと立ち上がった夫がややハイテンションに言い放ちがちなひと言。夫目線では「家族に無料奉仕をする」という感覚かもしれませんが、妻としては、家族のために尽くすというのは当然のこと。

やはり、ここでもまた「男＝仕事」で「女＝家事・育児」という古臭い価値観を前提とした夫の姿があります。

さらに、この言葉の裏には「本当はゆっくりすごしたいけど時間を割いてあげるよ」という恩着せがましさも見え隠れし、休日も家事や育児で忙しい妻からすれば鼻持ちならないのは当然。もちろん、休日を家族で過ごすことはよいことですが、「してやる」ではなく、「当たり前のこと」ととらえましょう。

地雷ワードの言い換え「今日はオレががんばるよ」

普段は妻が家事・育児でがんばってくれていることに対する感謝の気持ちを込めて、「今日は自分ががんばる」ということを宣言しましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。