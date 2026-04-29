本拠地マーリンズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板する。野手としての出場はなく投手に専念。発表された打順にファンは驚いている。

大谷は今季、投手として4試合に先発登板し2勝0敗。24イニングを投げて25奪三振、防御率は0.38をマークしている。15日（同16日）の本拠地メッツ戦でドジャース移籍後は初の投手専念。22日（同23日）の敵地ジャイアンツ戦では投打二刀流で出場したが、中5日での登板となる28日（同29日）本拠地マーリンズ戦は、再び投手に専念することとなった。

日本時間午前11時10分プレーボールとなる一戦。4時間前に球団公式Xがこの日のラインナップを発表。「1番・DH」には25歳ダルトン・ラッシングが座った。ここまで13試合で7本塁打、打率.385、OPS1.441と覚醒。15日（同16日）のメッツ戦でも大谷の代役を務めて満塁弾を放った。

ネット上の米ファンからは「興味深いな……」「ラッシングが…リードオフだと？」「ラッシングが1番？ マジかよ」「ラッシングが1番とかウソでしょ???」「誰がリードオフだと？」「なんてこった」と驚きの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）