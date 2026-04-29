ロンドン・マラソンで異次元レコード

26日に行われたロンドン・マラソンは歴史的レースとなった。男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒の世界新記録で優勝。レース翌日、衝撃発言が飛び出した。

サウェは中間点を1時間0分29秒で通過すると、後半にペースを上げた。30〜35キロを13分54秒、35〜40キロを13分42秒とギアチェンジ。ラスト2.195キロは1キロ2分40秒ペースとさらに加速し、ゴールに到達した。

後半の59分1秒は、ハーフマラソン日本記録（59分27秒）を上回る驚異のスピード。無限のポテンシャルを見せつけた31歳は、レース翌日に驚きの言葉を残した。

英公共放送「BBCスポーツ」公式Xはサウェがインタビューに応じる動画を公開。「昨日はさらにどれくらい、速く走れたと思いますか？」と問われると、「1時間58分台も可能だった。将来的にはもっと早く走れることを願うよ。昨日はもっと早く走ることもできたんだ」と記録更新に意欲を見せていた。



（THE ANSWER編集部）