◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）

移籍後、初勝利を狙った巨人の則本昂大投手でしたが、広島打線につかまり、5回98球を投げ、12安打1四球6失点で降板しました。

「先制点を与えた事、ビッグイニングを作ってしまった事、長いイニングを投げられなかった事、とにかく反省点が多いピッチングになってしまい、申し訳ないです」とコメントしていましたが、杉内俊哉投手チーフコーチは「外を狙ったのが中に入っているとか、微調整すれば直ると思います。そういう日もありますね。切り替えてやってもらいましょう」と語りました。

一方で、先制点をとられたのが大きく影響したのではないかとも分析。「先制点をとられて気落ちしたなという感じはありました。あの回は2点で終わったんでね、次の回は気持ちを切り替えて投げてはいましたが、（5回に）坂倉選手に3ランを打たれて、ガクッと落ちたかなというのは感じました」としました。

則本投手はここまで3試合、防御率1.50という数字を残していましたが、この試合で3.52と約2点、上がっています。