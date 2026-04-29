◆ 大矢氏「ワンチャンスをものにした」真中氏「上手く対応している」と称賛

日本ハム・カストロが28日に一軍復帰。西武戦に「6番・中堅」で先発出場し、ソロ本塁打を含む2安打2打点の活躍を見せた。

チームの連敗を止める豪快な本塁打を放ったカストロ。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「調子が悪くてファームで調整して、今日再昇格でしっかり結果を出した」と語ると、解説の谷沢健一氏は「バットが内から出るようになってきた。どうしてもドアスイングというか引っ張りがちになるけど、今日の本塁打も内から手が伸びた非常にいいスイングだった」と打撃を分析した。

もう1人の解説・大矢明彦氏が「日本ハムは選手の層が厚いので、なかなか上がってきてすぐに試合で使ってくれてということは少ないと思う。ワンチャンスを自分でものにして、これだったらもっと試合で使っていこうと監督も思うだろう」と推測すると、真中氏も「しっかりファールして粘る場面もあった。上手く対応しているなという印象だった」と称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』