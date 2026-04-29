歌手で女優、タレントの本田理沙が26日、自身のインスタグラムを更新。先輩歌手が出演した公演を訪れたことを報告した。



【写真】今ではダンディーな紳士に アニキな雰囲気は変わってない

アップした3ショットは歌手で俳優の嶋大輔、歌手・矢吹薫に挟まれて、ギャルピースする姿。嶋と矢吹は25日に福岡・久留米で行われた「銀蝿一家祭 ～令和八年・春の陣～」に出演していた。嶋はロックバンド・横浜銀蠅のライブでスカウトされて弟分としてデビュー。矢吹もX(旧ツイッター)のプロフィルに「銀蝿一家第三の男」と記している銀蠅ファミリーだ。



「アニキーズを応援しに行ってきました 姉の影響で8割くらい歌えた横浜銀蝿一家祭 最高に盛り上がった キャー」と記し、「翔さんすごい！かっこいい 紅麗威さんのステージ楽しい」と興奮し、「ツッパリHigh School Rock'n Roll」などのヒット曲を送り出した横浜銀蠅、ロックバンド・紅麗威に酔いしれたことを伝えた。



「嶋大輔さん矢吹薫さんありがとうございました また近いうちにね」と再会を誓い、続けて「次の横浜銀蝿一家祭はヤンキー仕様なコスで行きたいと思いました。楽しみにしてます」と期待感たっぷりのコスチュームでの参戦を予告した。



本田は1971年生まれ、大分県出身。88年にデビューし、アイドル歌手として活躍するも97年にストーカー被害をきっかけに芸能界を引退。故郷の大分に戻って現役ママドルとして芸能活動を再開している。嶋は64年生まれ、兵庫県出身。82年のヒット曲「男の勲章」は日本テレビ系ドラマ「今日から俺は!!」(2018年)で主題歌としてカバーされ話題になった。



（よろず～ニュース編集部）