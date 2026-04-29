前田大然と旗手怜央は今夏でセルティック退団か

スコットランド1部セルティックは、今夏の移籍市場で歴史的な規模のチーム再建を迫られる可能性がある。

現地メディア「The Celtic Bhoys」が報じている。今季は3人の監督が交代で指揮を執るなど、クラブにとって「興味深くも困難なシーズン」となっており、最大で19人の選手がクラブを離れる可能性があると伝えている。

その流出候補の中には、日本代表FW前田大然の名前も含まれている。同メディアは、前田について「前田は新たな挑戦を熱望している」と指摘している。これまで献身的なスプリントと前線からの守備でチームを支えてきたスピードスターだが、今夏のタイミングで新天地を求める動きがあると言及している。

また、MF旗手怜央についても厳しい状況にあると触れている。旗手に関しては「ルーク・マッコーワンに新契約が提示されたことを踏まえると、旗手はもはやチームの方針に組み込まれていないことは明らかである」と綴っており、「前田と旗手の両者は出口に向かっている」と、主力として活躍してきた日本人コンビの退団の可能性を報じた。

セルティックの今夏は、選手の契約満了やローン移籍の終了が相次ぎ、「これまでにない最大の再建」になると予想されている。19人もの選手が去る可能性について「正直に言って、見るのも衝撃的なリストだ」と伝えている。クラブは質の高い補強に集中する必要があると指摘しており、日本人選手の去就が大きな鍵を握りそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）