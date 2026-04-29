“国立大出身で教員免許も持つ才媛”谷碧、「グラビアン魂」に登場 デビュー2年目ながら確かな存在感
“国立大出身で教員免許も持つ才媛”の谷碧が、28日発売の『週刊SPA!』5月5・12日合併特大号の人気企画「グラビアン魂」に登場した。デビュー2年目ながら、確かな存在感で誌面を彩っている。
【写真】風なびく髪から儚げな表情をのぞかせる谷碧
谷碧は1998年、岩手県生まれ。国立大学を卒業し、教員免許を取得している異色の経歴を持つグラビアアイドルだ。知性とルックスを兼ね備えた存在として注目を集め、DVD『女神の誘惑』も発売中で、着実にキャリアを積み重ねている。
同号では表紙に似鳥沙也加が登場し、池本しおりや鈴木優香らも出演。多彩なグラビア企画が収録された特大号の中で、谷の新たな一面にも注目が集まる。
【写真】風なびく髪から儚げな表情をのぞかせる谷碧
谷碧は1998年、岩手県生まれ。国立大学を卒業し、教員免許を取得している異色の経歴を持つグラビアアイドルだ。知性とルックスを兼ね備えた存在として注目を集め、DVD『女神の誘惑』も発売中で、着実にキャリアを積み重ねている。
同号では表紙に似鳥沙也加が登場し、池本しおりや鈴木優香らも出演。多彩なグラビア企画が収録された特大号の中で、谷の新たな一面にも注目が集まる。