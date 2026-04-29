「食べ歩きが充実してる」グルメも楽しめる“兵庫県の温泉地”ランキング！ 2位「城崎温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートして慌ただしい日々が続く中、少し足を伸ばして温かい湯船に癒やされたいと考えている方も多いのではないでしょうか。ゆったりとした湯浴みはもちろん、食事のクオリティーでも満足度の高い場所はどこなのか、気になるところです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「兵庫県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「カニや旬の海産物、地元野菜を使った会席料理が充実してるからです」（20代女性／静岡県）、「新鮮な海鮮丼をいただけそうだからです」（40代女性／青森県）、「志賀直哉が食べたものも食べられそうだから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
回答者からは「有名な温泉だし、食べ歩きができるらしいから行きたい」（40代女性／群馬県）、「ソフトクリームやコロッケなど食べ歩きが充実してるから」（20代女性／大阪府）、「よく耳にする名前で、観光地として栄えていそうなためグルメも楽しめそう」（20代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「兵庫県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：城崎温泉／82票2位は、浴衣姿での外湯巡りが名物の城崎温泉。冬は「松葉ガニ」を求めて多くの観光客が訪れます。温泉街のメイン通りには、カニの炭火焼きや但馬牛のコロッケ、地元の地ビールが楽しめる店がひしめき合い、食べ歩きの楽しさは関西屈指。歴史ある街並みと共に、高級食材からB級グルメまで網羅できるのが魅力です。
回答者からは「カニや旬の海産物、地元野菜を使った会席料理が充実してるからです」（20代女性／静岡県）、「新鮮な海鮮丼をいただけそうだからです」（40代女性／青森県）、「志賀直哉が食べたものも食べられそうだから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
1位：有馬温泉／106票見事1位に輝いたのは、日本三古湯の1つである有馬温泉でした。世界に誇る「神戸牛」の鉄板焼きや、本格的な会席料理を提供する老舗旅館がそろっています。また、名物の「炭酸せんべい」や「山椒（さんしょ）」を使ったお土産、温泉の熱を利用したグルメなども豊富。神戸市内からのアクセスも良く、洗練された食の楽しみが凝縮されている点が多くの票を集めました。
回答者からは「有名な温泉だし、食べ歩きができるらしいから行きたい」（40代女性／群馬県）、「ソフトクリームやコロッケなど食べ歩きが充実してるから」（20代女性／大阪府）、「よく耳にする名前で、観光地として栄えていそうなためグルメも楽しめそう」（20代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)