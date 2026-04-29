◆ 見事な鷹封じに真中氏「角度がある割には意外と低めをうまく動かす」と評価

オリックスのジェリーが28日、ソフトバンク戦に先発登板。6回85球・3安打5奪三振1四球無失点の好投を見せた。

初勝利はお預けとなったが、見事に鷹打線を封じたジェリー。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・谷沢健一氏は、この日の投球内容について「意外と言っては悪いけど、非常に両サイドの制球がいい。特に追い込んでからの小さい変化のツーシーム、これがゴロになる。今後の投球というのが非常に楽しみ。今日は85球で代わってしまったけど、もう1回くらい投げていたら勝ち運がきたかも分からない」と評価した。

MCの真中満氏が「角度がある割には、意外と低めをうまく動かす投手なので、打者からするとちょっと芯を外されているというような、そんな印象でしょうかね」と語ると、谷沢氏は「小さい変化だから、どうしても変化に足りないんだよね。もうちょっと大きな変化だと合ってくるんだけどね」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』