NY原油先物6 月限（WTI）（終値）

1バレル＝99.93（+3.56 +3.69%）



ニューヨーク原油は大幅続伸。アジア時間の時間外取引から買い優勢となり、小幅続伸。アジア時間の午後に入り、ジリ高となり、期近６月限は９８ドル台後半まで上昇。欧州時間に入ると、米国・イランの和平交渉に進展がなく、ホルムズ海峡の閉鎖の長期化が警戒され、一段高となり、期近６月限は、一時１０１ドル台に乗せた。イランがホルムズ海峡の通航問題の解決に新提案を出したが、核問題の交渉を先送りすることに対し、トランプ米大統領が拒否の姿勢を示すなど、米国・イラン間の溝が埋まらず、日中取引後も９９ドル台中心の高もちあい商状で推移。



MINKABU PRESS

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