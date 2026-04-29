今回は、帝王切開をバカにした夫を見捨て、家出した妻のエピソードを紹介します。

この人、どこまでバカなの…？

「夫と結婚後、わりとすぐに妊娠しましたが、つわりがひどく、出産も難産になり帝王切開になりました。出産で心身ともに本当にボロボロになりましたが、夫は『早く2人目作ろうぜ？』とばかり言ってきて、あきれました。

産後、夫は私の体をいたわることもなく、育児や家事も協力してくれず、産後うつになりそうでした。そんなある日、夫に『2人目はいつにするんだよ？』と強く言われ、それどころじゃないと言い返したんです。

すると夫は、『お前、普通に産んでないじゃん（笑）』『帝王切開だから2人目もラクだろ？』と訳の分からないことを言ってきて、『この人、どこまでバカなの……？』と思い怒りが爆発。これ以上夫の顔を見たくなかったので、娘を連れて家を出ました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 1人目の出産はかなりの難産で、トラウマになっているそうです。夫も出産に立ち会っていたにもかかわらず、こんなことを言うなんてひどすぎますし、許せませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。