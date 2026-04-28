上海アパレルブランド「ナイスライス」が初上陸　実店舗の計画も

上海初のアパレルブランド「ナイスライス（nice rice）」が、海外ブランドの日本進出におけるPR活動や出店支援などのトータルサポート事業を行うコリススタジオ（KoRis.studio）と日本国内における独占販売代理店契約を締結し、日本に初上陸した。コリススタジオはナイスライスの国内向け公式サイトを2026年3月にオープンしており、今後の日本市場における販売、宣伝、ブランディング、および公式サイトの運営・販売業務を一括して担っていく。

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ナイスライスは2018年にオンライン販売からスタート。日々の装いを食卓に例え、主張なくどんな料理にも寄り添い引き立てる“米”のように、着る人を静かに引き立てるような服を目指してデザインしており、この思いがブランド名にも込められている。販売しているアイテムは、黒、白、グレー、アースカラーの落ち着いた色調を基調とし、長く着込んだあとのような質感を出すためにウォッシュ加工を施している。ラインナップは現在3つのラインで構成。クラシックシリーズは、Tシャツやシャツ、パンツなどの定番アイテムを販売。ファッションシリーズは、「引き算の美」を大切に、比率や構造、縫い目にこだわったアイテムを揃え、ライトスポーツシリーズは、動きやすさと美しさを兼ね備えたウェアを用意する。価格帯は4200〜3万9500円。

同ブランドは、デザイナーや建築家といった機能美を好む層に徐々に広がり、日本のクリエイティブコミュニティから継続的な関心が寄せられたことが上陸に繋がったという。現在はオンライン販売が主軸だが、今後国内ではセレクトショップでの取り扱いやポップアップイベントの開催を目指し、来年には実店舗の出店を計画している。

◾️nice rice：公式サイト