　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1010円安の5万9010円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65395.95円　　ボリンジャーバンド3σ
62441.03円　　ボリンジャーバンド2σ
59917.46円　　28日日経平均株価現物終値
59655.00円　　一目均衡表・転換線
59626.00円　　5日移動平均
59486.12円　　ボリンジャーバンド1σ
59010.00円　　29日夜間取引終値
56531.20円　　25日移動平均
55725.00円　　一目均衡表・基準線
55380.13円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53932.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53576.28円　　ボリンジャーバンド-1σ
50621.37円　　ボリンジャーバンド2σ
49651.30円　　200日移動平均
47666.45円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース