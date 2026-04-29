日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1010円安の5万9010円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65395.95円 ボリンジャーバンド3σ
62441.03円 ボリンジャーバンド2σ
59917.46円 28日日経平均株価現物終値
59655.00円 一目均衡表・転換線
59626.00円 5日移動平均
59486.12円 ボリンジャーバンド1σ
59010.00円 29日夜間取引終値
56531.20円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55380.13円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53932.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53576.28円 ボリンジャーバンド-1σ
50621.37円 ボリンジャーバンド2σ
49651.30円 200日移動平均
47666.45円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
65395.95円 ボリンジャーバンド3σ
62441.03円 ボリンジャーバンド2σ
59917.46円 28日日経平均株価現物終値
59655.00円 一目均衡表・転換線
59626.00円 5日移動平均
59486.12円 ボリンジャーバンド1σ
59010.00円 29日夜間取引終値
56531.20円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55380.13円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53932.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53576.28円 ボリンジャーバンド-1σ
50621.37円 ボリンジャーバンド2σ
49651.30円 200日移動平均
47666.45円 ボリンジャーバンド3σ
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