TOPIX先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3733.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3942.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3864.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3785.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
3772.19ポイント 28日TOPIX現物終値
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3734.90ポイント 5日移動平均
3733.50ポイント 29日夜間取引終値
3707.44ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3690.00ポイント 75日移動平均
3660.25ポイント 一目均衡表・基準線
3629.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3550.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
3472.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3371.16ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3942.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3864.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3785.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
3772.19ポイント 28日TOPIX現物終値
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3734.90ポイント 5日移動平均
3733.50ポイント 29日夜間取引終値
3707.44ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3690.00ポイント 75日移動平均
3660.25ポイント 一目均衡表・基準線
3629.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3550.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
3472.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3371.16ポイント 200日移動平均
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