　29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3733.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3942.47ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3864.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3785.78ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3772.19ポイント　　28日TOPIX現物終値
3763.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3734.90ポイント　　5日移動平均
3733.50ポイント　　29日夜間取引終値
3707.44ポイント　　25日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3690.00ポイント　　75日移動平均
3660.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3629.10ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3626.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3550.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3472.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3371.16ポイント　　200日移動平均

株探ニュース