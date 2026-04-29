29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3733.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3942.47ポイント ボリンジャーバンド3σ

3864.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

3785.78ポイント ボリンジャーバンド1σ

3772.19ポイント 28日TOPIX現物終値

3763.25ポイント 一目均衡表・転換線

3734.90ポイント 5日移動平均

3733.50ポイント 29日夜間取引終値

3707.44ポイント 25日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3690.00ポイント 75日移動平均

3660.25ポイント 一目均衡表・基準線

3629.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3626.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3550.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

3472.41ポイント ボリンジャーバンド3σ

3371.16ポイント 200日移動平均



株探ニュース