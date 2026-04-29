29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



845.87ポイント ボリンジャーバンド3σ

817.24ポイント ボリンジャーバンド2σ

788.62ポイント ボリンジャーバンド1σ

774.22ポイント 28日東証グロース市場250指数現物終値

767.80ポイント 5日移動平均

765.00ポイント 一目均衡表・転換線

760.00ポイント 25日移動平均

753.00ポイント 29日夜間取引終値

743.77ポイント 75日移動平均

734.63ポイント 200日移動平均

731.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

731.38ポイント ボリンジャーバンド-1σ

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

730.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

702.76ポイント ボリンジャーバンド2σ

674.13ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース