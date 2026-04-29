　29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

845.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
817.24ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.62ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
774.22ポイント　　28日東証グロース市場250指数現物終値
767.80ポイント　　5日移動平均
765.00ポイント　　一目均衡表・転換線
760.00ポイント　　25日移動平均
753.00ポイント　　29日夜間取引終値
743.77ポイント　　75日移動平均
734.63ポイント　　200日移動平均
731.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
731.38ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
730.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
702.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
674.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース