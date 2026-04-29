幼少時のいじめ、デビュー後の容姿への心ないちゃんみなの過去を乗り越え唯一無二の存在に【徹子の部屋】
固定観念に縛られない楽曲や演出で、若者を中心に多くの支持を集めるちゃんみなが、春らしく桜を纏い、30日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に初出演する。
【写真】2022年に“初共演”していたちゃんみな×黒柳徹子 超ポップ！
YouTubeでの楽曲総再生回数は10億回を超え、昨年初出場を果たした紅白では圧倒的な演出で大きな話題に。他にもプロデュース業にも尽力するなど多方面で活躍を遂げる「令和のカリスマ」。実は黒柳とは4年前に米国ブランドCOACHの撮影で共演し「お久しぶりの関係」で、当時のエピソードも明かした。
華やかな活躍の裏には深く傷ついた過去や葛藤があった。日・米・韓を行き来し、幼少期にはいじめを経験。デビュー後に向けられた容姿への心ない言葉など、苦悩を歌に昇華し乗り越えた日々についても打ち明けた。
また結婚や出産を経て芽生えた心境の変化や、生活を支え続けてくれた家族とのエピソードも明かす。ちゃんみなは24年、韓国のヒップホップアーティスト、ASH ISLANDとの結婚を発表し、同年11月1日に女児出産を発表した。
（よろず～ニュース編集部）