固定観念に縛られない楽曲や演出で、若者を中心に多くの支持を集めるちゃんみなが、春らしく桜を纏い、30日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に初出演する。



【写真】2022年に“初共演”していたちゃんみな×黒柳徹子 超ポップ！

YouTubeでの楽曲総再生回数は10億回を超え、昨年初出場を果たした紅白では圧倒的な演出で大きな話題に。他にもプロデュース業にも尽力するなど多方面で活躍を遂げる「令和のカリスマ」。実は黒柳とは4年前に米国ブランドCOACHの撮影で共演し「お久しぶりの関係」で、当時のエピソードも明かした。



華やかな活躍の裏には深く傷ついた過去や葛藤があった。日・米・韓を行き来し、幼少期にはいじめを経験。デビュー後に向けられた容姿への心ない言葉など、苦悩を歌に昇華し乗り越えた日々についても打ち明けた。



また結婚や出産を経て芽生えた心境の変化や、生活を支え続けてくれた家族とのエピソードも明かす。ちゃんみなは24年、韓国のヒップホップアーティスト、ASH ISLANDとの結婚を発表し、同年11月1日に女児出産を発表した。



（よろず～ニュース編集部）